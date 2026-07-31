España desarticula red de explotación laboral liderada por nicaragüense

La Policía Nacional de España desarticuló dos organizaciones criminales dedicadas a la explotación laboral de migrantes, una de ellas liderada presuntamente por una mujer nicaragüense que captaba a compatriotas en su país con la promesa de un futuro mejor.

Los operativos se realizaron en Almargén, Málaga, y Alarc del Rey, Palencia, y dejaron un saldo de 11 detenidos, de los cuales dos ingresaron en prisión provisional.

Las víctimas, mujeres nicaragüenses, eran explotadas en el sector del cuidado de adultos mayores, sin contrato, sin seguridad social y con salarios precarios.

Según las autoridades, las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin derecho a festivos ni vacaciones.

Durante los operativos, dos víctimas fueron liberadas y otras once fueron identificadas. La investigación continúa para determinar el alcance de la red y posibles vínculos con otras estructuras criminales.