España estrenará su segunda estrella ante Inglaterra en Wembley

La selección de España estrenará su segunda estrella en la camiseta en un escenario de lujo: el estadio de Wembley. La campeona del Mundial 2026 se enfrentará a Inglaterra en el inicio de una nueva edición de la UEFA Nations League. El conjunto español llega a este compromiso después de conquistar su segundo título mundial

La selección de España estrenará su segunda estrella en la camiseta en un escenario de lujo: el estadio de Wembley. La campeona del Mundial 2026 se enfrentará a Inglaterra en el inicio de una nueva edición de la UEFA Nations League.

El conjunto español llega a este compromiso después de conquistar su segundo título mundial, por lo que la nueva estrella será uno de los grandes atractivos del encuentro. La Roja buscará comenzar esta nueva etapa con una victoria ante una de sus grandes rivales del fútbol europeo.

El duelo entre España e Inglaterra tendrá como escenario el mítico Wembley, en un partido que promete ser especial para la selección española, que lucirá por primera vez la insignia que reconoce su reciente campeonato mundial.