Especialista aclara que el feminismo busca igualdad, no superioridad sobre el hombre

La doctora Nicole Tjerino definió el machismo como una construcción social basada en la superioridad y el dominio del varón sobre la mujer. En contraste, explicó que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre ambos géneros.

La especialista aclaró que actitudes como rechazar una cortesía o imponer el mando en una relación no son expresiones del feminismo, sino una interpretación errónea del movimiento.

Enfatizó que la comunicación y el respeto son pilares fundamentales en cualquier pareja, y que tomar decisiones consensuadas no implica sumisión.

Sobre la responsabilidad de erradicar el machismo, Tjerino señaló que no es exclusiva de la mujer, sino que es un cambio que debe darse en toda la sociedad.

La figura paterna, afirmó, es determinante en la crianza, pero el tipo de educación y el modelo familiar son igualmente influyentes en la formación de valores.

Los comentarios de la audiencia coincidieron en que la comunicación y el respeto son la base para superar cualquier tipo de discriminación de género.