Especialista advierte: firma de contratos requiere analizar letra pequeña para evitar costos

La rapidez por cerrar acuerdos comerciales o de compra lleva a muchas personas a ignorar el contenido de la letra pequeña en los contratos, una práctica que puede derivar en costos elevados y problemas legales.

El experto enfatiza que antes de estampar la firma se debe analizar minuciosamente cada apartado, prestando especial atención a las cláusulas resolutorias y penalidades por incumplimiento en casos de compra de vivienda, vehículos o préstamos.

Además, recomienda establecer condiciones claras sobre la posesión del bien, los plazos de pago y las sanciones ante el impago de cuotas.