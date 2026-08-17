Especialista desmiente mitos sobre duchas vaginales y jabones íntimos

La doctora Xóchitl Centeno, especialista en salud materna, alertó sobre los mitos y realidades de la higiene íntima femenina, señalando que prácticas como las duchas vaginales, el uso de jabones específicos o la técnica de depilación pueden estar basadas en creencias culturales erróneas transmitidas de generación en generación.

La especialista advirtió que muchas mujeres introducen agua y jabón en la vagina siguiendo tradiciones familiares, cuando en realidad estas prácticas alteran el equilibrio natural de la flora vaginal y pueden provocar infecciones o irritaciones.

La higiene íntima adecuada no requiere de procedimientos invasivos ni productos especiales, sino de hábitos sencillos que respeten la fisiología del cuerpo femenino.