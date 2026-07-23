Especialista en salud sexual explica qué son los fetiches y su impacto en parejas

El doctor Roberto Gómez Martínez, especialista en salud sexual y reproductiva, abordó en el programa Acción 10 en la mañana el tema de los fetiches, una práctica sexual común tanto en hombres como en mujeres que consiste en trasladar la excitación sexual hacia objetos como ropa, zapatos o partes del cuerpo no vinculadas con los genitales.

El experto desmitificó la creencia de que el fetichismo es una patología, asegurando que todas las personas han experimentado algún tipo de fetiche en algún momento de su vida sexual.

El especialista explicará cómo esta práctica influye en las relaciones de pareja y si es beneficiosa o no para la intimidad.