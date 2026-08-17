Especialista explica cómo la sociedad asigna roles de género desde la familia

La especialista en género invitada al programa explicó que los roles de género son un conjunto de valores, costumbres, cualidades y actitudes que la sociedad asigna a lo femenino y lo masculino, determinando comportamientos, tareas y actividades específicas para hombres y mujeres desde los ámbitos familiar y social.

La profesional señaló que estas normas son transmitidas principalmente desde la familia, que actúa como el primer agente socializador en la asignación de expectativas diferenciadas, y luego son reforzadas por la comunidad y las instituciones.

La conversación abordó cómo estas construcciones culturales influyen en la vida cotidiana y cómo la sociedad mantiene patrones que condicionan el desarrollo de las personas según su género.