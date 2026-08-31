Especialistas advierten que elegir un anticonceptivo sin asesoría puede generar efectos adversos

La elección de un método anticonceptivo no debe basarse en experiencias ajenas o consejos de farmacia, sino en una asesoría médica personalizada. La doctora Xóchitl Centeno explicó que factores como la edad, los antecedentes familiares y el tiempo deseado para un embarazo determinan la opción más adecuada.

Existen clasificaciones que van desde métodos naturales, de barrera y hormonales, estos últimos disponibles en pastillas, inyecciones mensuales o trimestrales e implantes subdérmicos de tres y cinco años.

La especialista resaltó la importancia de la planificación dual, que combina un método hormonal con uno de barrera como el condón para prevenir infecciones de transmisión sexual.

El temor al aumento de peso, frecuente entre las usuarias, está más relacionado con los hábitos alimenticios y el estilo de vida que con el anticonceptivo en sí, aunque algunos como el implante pueden generar retención de líquidos.

Pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes generalmente no pueden utilizar métodos hormonales por el riesgo de complicaciones.

La doctora Centeno enfatizó que las mujeres tienen derecho a elegir su método de forma consciente y con la información completa sobre sus efectos y beneficios.