Estadounidense que acusó por violencia a una mujer es señalado de haberla violado cuando ella apenas tenía 13 años

El juicio contra una mujer por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones psicológicas impulsado por un estadounidense fue suspendido este martes por la falta de presencia de testigos, pero llamó la atención que el acusador fue señalado de haber violado a la acusada cuando ella tenía apenas 13 años de edad.

Jhon Michael Quinn, de 64 años, alegó que supo de la edad de Elizabeth Aracely Franks Davis, ahora de 28 años, cuando ella tenía solamente 14 y ya estaba embarazada. A pesar de que el gringo incurrió en un delito por sostener relaciones con una menor de edad, ahora es él quien mantiene una acusación contra la mujer en los Juzgados de Managua.

El juicio fue reprogramado para continuar el próximo 28 de agosto. Quinn asegura que ha sido víctima de violencia por parte de su expareja.