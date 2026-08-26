Red de estafadores cibernéticos opera en Managua con más de 50 denuncias en Facebook

Una red de ciberestafadores que opera bajo el nombre de Sweety Details acumula más de 50 denuncias formales en Facebook y afecta a más de cien personas en Managua y Ciudad Sandino. El negocio falso se despliega a través de seis páginas distintas en la red social, según el recuento de afectados.

Los estafadores exigen a las víctimas depositar el 50% o el pago total a una cuenta bancaria a nombre de Gema Isabel Arau Rizo. Una vez recibido el dinero, los plazos de entrega se extienden indefinidamente y las respuestas son evasivas, con notas de voz de una mujer que ofrece excusas constantes.

Las capturas de pantalla compartidas por los afectados muestran casos de personas que llevan días exigiendo su reembolso sin obtener respuesta. Una prueba realizada por el medio consistió en simular una compra y ofrecer pago en efectivo contra entrega, lo que provocó el bloqueo inmediato del usuario, evidenciando que solo buscan transferencias anticipadas.