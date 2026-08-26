Estiman que pérdidas materiales del incendio en el Mercado Oriental superan los 3 millones de dólares

Por Yaritza Calero.

Las pérdidas materiales se estiman en más de 3 millones de dólares, tras el incendio que la noche de este martes arrasó con un negocio y dos bodegas de productos plásticos propiedad de Marlon García en el Mercado Oriental, las autoridades aún avanzan en las investigaciones para determinar la causas del siniestro.

Este establecimiento que representa una importante fuente de empleo para varias personas, quedó en escombros en cuestión de horas, aseguran que continúan realizando el recuento de los daños. Doña Esmelda Espinoza es una comerciante que tiene más de 30 años de vender especies y granos básicos, la bodega donde guarda sus productos resultó parcialmente afectada, gran cantidad de granos como arroz y frijoles quedó regado sobre la calle y el resto fue robado por personas mal intencionadas.

Para Natalie Escobar la historia fue diferente, al enterarse de la noticia llegó de inmediato a su negocio de productos lácteos, ubicado en medio de las bodegas que se incendiaron y logró sacar todo lo que tenía. Operarios de Disnorte- Dissur suspendieron el suministro eléctrico en la zona a fin de evitar otro desastre.