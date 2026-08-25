Estreñimiento: el problema que ya no es solo de adultos

El doctor Bryan Pérez advirtió que el estreñimiento, antes asociado casi exclusivamente a la adultez, ahora se presenta también en niños y adolescentes debido a hábitos alimenticios deficientes, especialmente por el consumo de chiverías y productos ultraprocesados.

En adultos, explicó el especialista, la causa principal suele ser la ingesta prolongada de analgésicos para tratar dolores crónicos, lo que reseca progresivamente el intestino y dificulta la evacuación.

Pérez subrayó que esta condición, definida como la incapacidad para ir al baño, requiere atención diferenciada según el grupo etario para abordar adecuadamente sus orígenes y evitar complicaciones a largo plazo.