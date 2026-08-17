Experto aclara que sismos de Colombia y Venezuela no tienen relación entre sí

El geólogo Eduardo Mayorga descartó una relación directa entre los sismos de Colombia (magnitud 7.4) y Venezuela (magnitud 7.5), señalando que la única similitud entre ambos eventos es su magnitud, pero los mecanismos tectónicos que los originaron son completamente distintos.

En el caso de Venezuela, el terremoto involucra la interacción entre la placa de Suramérica y la placa del Caribe, generando un doblete sísmico, mientras que el sismo de Colombia se originó por la interacción entre la placa de Suramérica y la placa de Nazca.

El experto explicó que, a diferencia del sismo colombiano que fue tan profundo que no ocurrió en la zona de contacto, el de Venezuela se produjo en la fase de interacción entre ambas placas tectónicas.