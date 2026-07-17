Experto explica la diferencia entre anticonceptivos y planificación familiar

El doctor Roberto Gómez Martínez, máster en salud sexual y reproductiva, explicó que métodos anticonceptivos y planificación familiar no son exactamente lo mismo, ya que la planificación familiar se utiliza cuando una persona desea espaciar o no un embarazo dentro de una relación estable.

Mientras que los anticonceptivos pueden ser usados por quienes no están pensando en un embarazo en este momento de su vida.

El experto enfatizó que la diferencia radica en el contexto y el objetivo de cada persona. Esta distinción es clave para elegir el método adecuado.