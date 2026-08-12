Expertos descartan relación entre sismos de Colombia y Venezuela: cada uno tiene origen tectónico distinto

Las autoridades científicas descartaron categóricamente que los sismos registrados en Colombia y Venezuela formen parte de un mismo fenómeno regional o una reacción en cadena, ya que cada evento responde a mecanismos tectónicos completamente diferentes según el análisis de los especialistas.

El terremoto ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto se produjo por un proceso de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, donde una masa tectónica se introduce debajo de la otra generando una severa acumulación de fricción.

En contraste, los movimientos telúricos en Venezuela, registrados el 24 de junio y que han dejado más de 6300 muertos, corresponden a un mecanismo de rumbo o desplazamiento lateral entre placas.