Explosión de pirotecnia en iglesia deja 3 fallecidas y más de 30 heridos

Una explosión de juegos pirotécnicos almacenados en una iglesia en Real de Limón, municipio de Cocula, Guerrero, México, dejó un saldo de tres mujeres fallecidas, entre ellas una embarazada, y más de 30 personas lesionadas.

El accidente ocurrió durante el encendido de un “torito”, un artefacto pirotécnico tradicional, en el marco de las celebraciones patronales de Santiago Apóstol.

Aparentemente, una chispa llegó hasta el material explosivo almacenado a un costado del templo, provocando un incendio que causó el colapso de parte de la estructura.

Vecinos del sector trasladaron por sus propios medios a los heridos ante la demora de las ambulancias, mientras las autoridades de la policía realizan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

La comunidad de Cocula se encuentra consternada por la tragedia, que ha conmocionado a la región.