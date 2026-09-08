Explosión de pirotecnia en fiesta patronal deja 13 muertos en México

Al menos 13 personas fallecieron y 81 resultaron heridas tras una explosión de pirotecnia en el Estado de México. La emergencia se registró durante una fiesta patronal en Temascalcingo.

El incidente ocurrió cuando material pirotécnico almacenado en una habitación contigua a la iglesia se incendió. La explosión provocó daños en la estructura, el desplome de un techo y una barda, dejando a varias personas atrapadas.

Entre los afectados se cuentan menores de edad y dos sacerdotes. Equipos de rescate y autoridades locales llegaron al lugar para atender a los heridos y controlar la situación.