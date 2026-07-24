Fallece hombre que cayó de graderías del estadio Roque Tadeo Zavala en Granada

ras permanecer 20 días en cuidados intensivos, falleció Vidal Espinoza, el hombre que cayó de las graderías del estadio de béisbol Roque Tadeo Zavala en la ciudad de Granada.

El accidente ocurrió el pasado 28 de junio, cuando la víctima disfrutaba de un partido y perdió el equilibrio por razones aún no esclarecidas, cayendo al vacío desde una de las estructuras del inmueble.

El fuerte impacto fue amortiguado inicialmente por una motocicleta estacionada, pero posteriormente golpeó de manera contundente contra el suelo, lo que lo dejó inconsciente de inmediato.

El ciudadano permaneció hospitalizado en el Hospital Amistad Japón-Nicaragua, donde el personal médico realizó constantes esfuerzos por salvar su vida.

Sin embargo, las complicaciones derivadas del trauma terminaron provocando su deceso, según confirmaron las autoridades.

La noticia ha generado conmoción entre familiares, amigos y la comunidad, que siguió de cerca la evolución de su estado de salud y han manifestado su solidaridad y condolencias ante la irreparable pérdida.