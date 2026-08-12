Familia de adolescente fallecido en accidente de tránsito en Estelí no mediará con el taxista acusado

En prisión preventiva quedó el taxista Hamilton Ramón Matute Guillén, de 25 años de edad, luego que este lunes el juez Gonzalo Eduardo Arauz Quintero, titular del Juzgado Segundo Local Penal de Estelí, admitió la acusación en su contra por el delito de homicidio imprudente en perjuicio del adolescente Elías Josué Rivera Salgado, de 17.

Matute fue acusado por la Fiscalía por haber privado de la vida a Rivera el pasado 7 de agosto frente a la terminal de buses Cotran de Estelí, cuando conducía un taxi y colisionó la motocicleta en la que viajaba el adolescente.

La víctima cayó al suelo y quedó gravemente lesionado, por lo que fue llevado a un hospital por pobladores del lugar, pero falleció. Familiares del adolescente indicaron que no mediarán con el acusado y que buscan justicia a través de los tribunales judiciales.

Rivera era estudiante del quinto año de secundaria, era discapacitado y habitaba en el barrio Juan Alberto Blandón de Estelí.