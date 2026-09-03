Familia de mujer acusada de parricidio quedará estigmatizada pese a presunción de inocencia, según experto

La familia de la mujer acusada de asesinar a su hija enfrentará estigmatización social, advirtió el abogado Noel Alonso Cano. El penalista pidió compasión y sostuvo que el dictamen de medicina legal aún puede ser contradicho.

“Ya desde que ocurrió y saltó a los medios de comunicación, ya es una familia estigmatizada”, afirmó Cano, quien subrayó la necesidad de tener compasión por quienes atraviesan una tragedia.

El penalista insistió en que “no hay desde el punto de vista humano ninguna razón para que una mamá actúe de esa manera”. Sin embargo, recordó que el dictamen de medicina legal “no es palabra de Dios” y que la defensa aún puede buscar otro especialista privado.

Cano comparó el caso con uno en León donde un reo con evidentes trastornos recibió un dictamen de “excelentes condiciones mentales”. El experto concluyó que el juez deberá decidir después de escuchar dos versiones contradictorias.