Familia salva de morir atropellada en Veracruz

Una familia conformada por padres y dos hijos logró evitar ser atropellada por un vehículo que perdió el control en la calle 6 del Naranjito, estado de Veracruz, México, según un video difundido en redes sociales que muestra la reacción oportuna que les salvó la vida.

Testigos señalaron que el conductor intentaba estacionarse pero aceleró sin control y terminó subiendo a la acera, lo que desató la escena de pánico que quedó registrada en las imágenes.

Los habitantes de la zona auxiliaron a la familia tras el incidente, aunque no se reportaron heridos de gravedad.