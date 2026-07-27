Familiares de mujer que murió atropellada por un bus en el sector de los semáforos de La Reynaga piden justicia

Una historia de amor quedó marcada en la familia de Yadira del Socorro Lacayo Rostrán, de 54 años, tras su fallecimiento en las inmediaciones de los semáforos de La Reynaga, la sobrina de Yadira relató los últimos minutos que vivieron juntas y de como la felicidad de convirtió en tristeza.

Lacayo Rostrán murió el pasado sábado cuando cruzó la calle de los semáforos de La Reynaga de este a oeste y hacerle parada al bus de la ruta 154, sin embargo el conductor al no percatarse que se encontraba la mujer delante de la unidad avanzó, pasándole las llantas sobre la cabeza de la mujer.

“Es extraño, pasaron cosas, ella siempre se despide, la voy a dejar a la parada, sino voy yo, va mi hermano, pero todo fue tan rápido, ella se despidió y se fue, las cosas pasan tan rápido, porque ella dijo que ya se quería ir a su casa y fue cuando escuchamos los gritos, nos despedimos y cantamos una canción que le gustaba: ´ame como pude amar´, de Ana Gabriel”, relató la sobrina de la hoy occisa.

La relación entre Lacayo y su esposo duró 35 años, en este 2026 tomaron la decisión de casarse y aunque juraron amarse en la vida y la muerte, su matrimonio solo duró 5 meses. “Yo la amé y le di todo, le guardé respeto, pero cuando pasó el hecho yo estaba trabajando, no me dieron ni permiso, pero bueno ahora esperaremos a ver qué dicen sobre el accidente”, dijo Marlon Castellón, esposo de la fallecida.

Entre los recuerdos de lo amorosa y atenta que fue doña Yadira, les enseñó una valiosa lección, siempre ayudar al prójimo cada vez que lo necesite, así mismo la familia mantiene la esperanza de que se haga justicia por su muerte.

Por Tahirys Guerrero.