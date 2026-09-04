“Fantasma” Figueroa regresa al fútbol nicaragüense con Real Estelí

Marco Antonio “Fantasma” Figueroa fue confirmado como nuevo director técnico del Real Estelí para el Torneo Apertura de la Liga Primera de Nicaragua, tras la salida de Otoniel Olivas, quien declaró que su etapa al frente del “Tren del Norte” ha culminado, según informaron fuentes deportivas.

El técnico hondureño, recordado por su polémico paso por la selección nacional de Nicaragua, había sonado en rumores durante los últimos días tras la salida del entrenador extranjero que dirigía al equipo, y el club apostó por él por los resultados obtenidos en su gestión anterior.

Figueroa, conocido por su carácter fuerte y su estilo directo, asume el reto de conducir al Real Estelí en el torneo local, donde buscará consolidar al equipo en la lucha por el título.