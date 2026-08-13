FAO avala leche de cabra como sustituto de leche humana para recién nacidos

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce la leche de cabra como una alternativa válida para sustituir la leche humana en recién nacidos, debido a que sus composiciones nutricionales presentan similitudes, y sus beneficios han sido ampliamente estudiados a lo largo de la historia.

Este alimento es especialmente recomendado para personas con colon irritable, enfermedades hepáticas o cardíacas gracias a su concentración de ácidos grasos de tipo MCT, y también aporta fósforo, calcio y minerales que fortalecen los huesos.

A pesar de estas propiedades, la leche de cabra representa apenas el 3% del consumo total a nivel mundial.