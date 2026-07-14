Feligreses reciben a Santiago Apóstol tras 14 días de peregrinación.

Cientos de fieles católicos del municipio de Jinotepe, en Carazo, recibieron con gran alegría la imagen de Santiago Apóstol luego de 14 días de peregrinación por la montaña, recorriendo más de 300 kilómetros por comunidades rurales del departamento en una tradición que se ha mantenido por más de 25 años.

La tradicional entrada de la demanda mayor avanzó entre aplausos mientras los promesantes, algunos por devoción y otros por favores recibidos, acompañaron la imagen que visitó 14 localidades, entre ellas Güisquiliapa y Buenavista, hasta llegar a la Madre Iglesia Católica.

Las autoridades municipales programaron diversas actividades culturales, incluyendo bailes folclóricos y juegos de pólvora, para dar inicio oficial a las fiestas patronales este 15 de julio.