Feminicida confeso en Managua admite crimen y enfrenta 30 años de cárcel

José María Guido Mojica, de 30 años, admitió voluntariamente ante la jueza Carla García Cepeda, del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Violencia de Managua, haber asesinado a su expareja Ana Yaoska Cortés César, de 36 años, cuyo cuerpo fue hallado estrangulado con un mecate el 31 de mayo en su vivienda del municipio de Villa El Carmen.

El Ministerio Público solicita 30 años de prisión por el delito de feminicidio, mientras que la defensa del acusado pide la pena mínima, en un caso que conmociona a Nicaragua por la brutalidad del crimen y las circunstancias que rodearon el hecho.

Tras la admisión del procesado, quien renunció al juicio oral y público, la jueza ordenó pasar a la audiencia de debate de pena, mientras la víctima, quien se desempeñaba como vigilante en un parque de Managua, deja en orfandad a dos hijas adolescentes de 17 y 14 años de edad.