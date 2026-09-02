Feria Tecnológica COMTECH 2026 ofrece descuentos y charlas sobre inteligencia artificial en Nicaragua

La Feria Tecnológica Internacional de COMTECH se celebra en Nicaragua hasta el 6 de septiembre con descuentos especiales y productos de última tecnología. El evento incluye charlas sobre inteligencia artificial afectiva, como la que ofrece LG en sus aires acondicionados de alto ahorro energético.

La feria, que conmemora el 25 aniversario de la empresa y su edición número 21, cuenta con más de 35 marcas participantes. Los asistentes pueden acceder a promociones con cuotas tasa cero en los bancos de su preferencia, tanto en la tienda física de Altamira como en la página web.

LG, uno de los fabricantes presentes, presentó su concepto de inteligencia afectiva, que permite a los aires acondicionados adaptarse automáticamente al estilo de vida del usuario para optimizar el confort y el ahorro. Además, se ofrecen charlas tecnológicas en la UNAM Managua con especialistas en inteligencia artificial aplicada a la educación y la industria.