Fiesta taurina en Tlaxcala deja un muerto y nueve heridos tras cornada de toro

Un hombre falleció y al menos nueve personas resultaron heridas durante una fiesta taurina en Tlaxcala, México. El suceso quedó registrado en videos captados por asistentes que mostraron el momento en que el toro corneó a una de las víctimas.

Las autoridades locales confirmaron que tres de los heridos se encuentran en condición grave y permanecen hospitalizados. Los asistentes grabaron con sus teléfonos móviles la secuencia del ataque del animal contra uno de los improvisados.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad taurina de la región. Hasta el cierre de esta nota, no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre el estado del resto de los lesionados.