Fiestas patronales de Managua inician este domingo con la Rosa del Camino

Las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de los managuas, darán inicio este domingo 26 de julio con la tradicional Rosa del Camino, según anunció el tradicionalista Camilo Membreño.

El recorrido contará con la participación de la alcaldesa de Managua y mayordoma, Reyna Rueda, y culminará en la Cruz del Paraíso, lugar donde se recibirá la tajona que simboliza el comienzo de las celebraciones.

Las actividades continuarán el martes 28 con la Vela de los Toros en la comarca Los Membreños, en Sierras de Paz, donde se espera la asistencia de las primeras 600 personas para degustar comida típica, informó Membreño.