FIFA analiza vender Mundial a inversionistas

La FIFA estudia una propuesta que podría cambiar el futuro del fútbol mundial. El presidente del organismo, Gianni Infantino, impulsa la creación de una nueva empresa llamada *FIFA Forward Enterprise (FFE)*, con la que se permitiría la entrada de inversionistas privados para apoyar el desarrollo comercial de torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La iniciativa busca fortalecer áreas como los derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas y licencias, mientras la FIFA asegura que mantendría el control total sobre las competiciones y las decisiones deportivas.

Sin embargo, el proyecto provocó una inmediata reacción de la UEFA. El organismo europeo expresó su rechazo y advirtió que “el fútbol no está en venta”, señalando que la gobernanza del deporte no debe convertirse en un negocio para inversionistas privados.

De acuerdo con medios ingleses, la operación podría superar los *17 mil millones de euros*, con la FIFA conservando la mayoría de las acciones y ofreciendo participaciones minoritarias a inversores estratégicos. También se menciona que el banco JP Morgan participa como asesor financiero del proceso.

La FIFA explicó que, además de atraer inversión, el plan permitiría a las *211 federaciones afiliadas* acceder de manera voluntaria a fondos de hasta *20 millones de dólares* para construir estadios, centros de entrenamiento y mejorar su infraestructura deportiva.

Por ahora, la propuesta aún debe ser aprobada por las federaciones miembro y por el Consejo de la FIFA antes de entrar en vigor.

Kevin Moisés Cruz / Canal 10 Deportes