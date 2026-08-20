Filete de pescado a la tipitapa: la receta tradicional que triunfa en “Cocina con sabor”

El segmento “Cocina con sabor” deleitó a los televidentes con la receta del filete de pescado a la tipitapa, un platillo tradicional que lleva filete de corvina como ingrediente principal, acompañado de tomate, cebolla, chiltoma, limón, chilero, arroz y tostón.

La receta, típica de la gastronomía nicaragüense, combina la frescura del pescado con el toque ácido del limón y el picante del chilero, creando una explosión de sabores que invita a los comensales a disfrutar de una experiencia culinaria auténtica.

Los ingredientes, sencillos y accesibles, permiten que cualquier persona pueda preparar este plato en casa y sorprender a su familia.