Final del Mundial: celebración con actividades y fiestas

La fiebre del Mundial se apodera de Costa Rica con una serie de actividades y celebraciones programadas para la final, donde los aficionados podrán disfrutar de eventos privados, pantallas gigantes y la participación de grupos como Chicas Latinas, quienes animarán la fiesta mundialista.

Los organizadores han preparado una agenda cargada de entretenimiento que incluye bailes y encuentros en lugares exclusivos, garantizando una experiencia inolvidable para los seguidores del fútbol.

La celebración promete alegría sin importar el resultado.