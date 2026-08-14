Firpo golea 4-0 a Diriangén y Real Estelí mantiene invicto en Copa Centroamericana

Firpo salvadoreño derrotó 4-0 al Diriangén como local en la Copa Centroamericana, resultado que complica al equipo nicaragüense en el Grupo A. Real Estelí, en contraste, mantiene dos victorias en dos partidos y lidera junto a otros equipos.



Diriangén ocupa el cuarto lugar del grupo con tres puntos, una victoria y dos derrotas, con cinco goles a favor y nueve en contra. Firpo es tercero con los mismos tres puntos pero mejor diferencia de goles (+3 contra -4 de Diriangén).

Liga Deportiva Alajuelense lidera con seis puntos, seguido por Plaza Amador también con seis unidades. Los próximos partidos serán el 18 de agosto: Xelajú recibirá a Diriangén y Real Estelí enfrentará a Herediano en el Independencia.