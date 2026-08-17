Formalizar un negocio permite acceder a créditos y proteger el patrimonio personal

La especialista en contabilidad Marlene Jirón destacó que la formalización constituye la base sólida para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de cualquier emprendimiento en el mercado actual, al abrir las puertas al financiamiento bancario con mejores tasas y permitir la emisión de facturas para negociar con grandes empresas y el Estado.

El proceso legal y administrativo también otorga protección jurídica sobre el patrimonio personal frente a las obligaciones del negocio, un beneficio fundamental para los emprendedores que buscan crecer sin poner en riesgo sus bienes personales.

La contadora explicó que muchos emprendedores inician con actividades simplificadas a través de redes sociales, pero al aumentar sus operaciones, la formalización se vuelve necesaria para acceder a mayores oportunidades.