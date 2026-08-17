Formalizar un negocio permite acceder a créditos y proteger el patrimonio personal

La especialista Marlene Jirón señala que la formalización es clave para crecer en el mercado actual.

La especialista en contabilidad Marlene Jirón destacó que la formalización constituye la base sólida para garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de cualquier emprendimiento en el mercado actual, al abrir las puertas al financiamiento bancario con mejores tasas y permitir la emisión de facturas para negociar con grandes empresas y el Estado.

El proceso legal y administrativo también otorga protección jurídica sobre el patrimonio personal frente a las obligaciones del negocio, un beneficio fundamental para los emprendedores que buscan crecer sin poner en riesgo sus bienes personales.

La contadora explicó que muchos emprendedores inician con actividades simplificadas a través de redes sociales, pero al aumentar sus operaciones, la formalización se vuelve necesaria para acceder a mayores oportunidades.