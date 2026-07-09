Fracturas de cadera: cómo identificarlas y manejarlas en casa con apoyo médico

El especialista en ortopedia René Urroz explicó que las fracturas de cadera son lesiones ortopédicas sumamente comunes que requieren atención inmediata, y destacó la importancia de que las familias conozcan los factores de riesgo, los grupos más propensos y cómo brindar los primeros cuidados en el hogar mientras se espera la atención profesional.

El médico enfatizó que el objetivo principal de abordar este tipo de temas en televisión es educar a la población sobre patologías frecuentes.

La prevención, el reconocimiento temprano de los síntomas y el manejo adecuado dentro del hogar son fundamentales para evitar complicaciones mayores en los pacientes.