Fuerza Naval suspende zarpes a todas las embarcaciones en mar abierto y comunidades costeras

El Ejército de Nicaragua, a través de la Fuerza Naval del Distrito Naval Caribe, decretó la suspensión indefinida de zarpes para todo tipo de embarcaciones menores, de turismo y de pesca que tengan como destino mar abierto y comunidades costeras.

La medida preventiva se toma en respuesta al monitoreo constante de un sistema de bajas presiones que actualmente se desplaza por el litoral del mar Caribe nicaragüense, generando condiciones climáticas sumamente inestables. De acuerdo con la nota informativa emitida por las autoridades militares se esperan vientos con velocidades sostenidas de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas máximas de viento que podrían alcanzar de 35 a 50 km/h.

Olas con alturas estimadas entre los 1.5 y 2.5 metros. Lluvias de ligeras a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas, lo que provocará una notable reducción de la visibilidad. Además se prevé un incremento significativo en el caudal de los ríos de la zona. Las capitanías de puerto de Bluefields y El Bluff, en conjunto con los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, mantendrán la restricción de salida a mar abierto hasta nuevo aviso.

La Fuerza Naval hace un llamado urgente a las tripulaciones de aquellas embarcaciones que ya se encuentran realizando labores de pesca en alta mar para que adopten de forma inmediata todas las medidas de seguridad necesarias, con el fin de resguardar vidas y evitar tragedias que lamentar.

Por Geydi Solórzano.