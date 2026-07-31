Futbolista muere estrellar la moto que conducía contra un muro en el sector del paso a desnivel de Rubenia

El motociclista Jonathan Alberto Vega Aburto, de 32 años, murió de manera trágica al impactar la cabeza contra un pequeño muro ubicado del comedor 24 horas una cuadra al este en el sector del paso a desnivel de Rubenia.

El ahora fallecido aparentemente iba en competencia con otro motociclista y al circular de oeste a este en una curva perdió el control del medio de transporte. Vega Aburto habitaba en el barrio Villa Flor Sur y regresaba de celebrar su cumpleaños, aparentemente conducía su motocicleta en estado de ebriedad.

El ahora fallecido es familiar del joven Luis Javier Armas Pastrán, quién murió junto a su pareja Ana Isabel Narváez en un accidente de tránsito que ocurrió el pasado 17 de mayo en ese mismo lugar. Oficiales de la Policia del Distrito Cinco de Managua realizaban el croquis del accidente, el cuerpo sería trasladado al Instituto de Medicina Legal.

Por Jairo Castillo.