Gallo pinto, sopa de mondongo y el cariño de mamá: los sabores que evocan hogar en Nicaragua

El gallo pinto con quesito y café caliente es el sabor que transporta a Luisa Amanda Casaya a su hogar, según relató en el segmento “Ruta del Sabor a Casa”. La sopa de mondongo preparada por su padre evoca en Kenia el respeto y el amor familiar.

La iniciativa, presentada por Fresia Michel en las calles de Nicaragua, busca explorar cómo los sabores conectan con las raíces y la infancia de las personas.

Doña Marisol recordó el arrocito con pollo que le preparan sus hijas y destacó que comer en casa es más delicioso y seguro que en otros lugares.

Los entrevistados coincidieron en que el amor y la dedicación son ingredientes fundamentales, y que la comida hecha a leña o con cariño especial marca la diferencia. La frase que resume esta experiencia, según una de las participantes, es “siempre dar lo mejor en cada plato”.