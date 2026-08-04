Gloria Trevi lanza “Pompas de jabón”: un himno para celebrar la vida en tiempos difíciles

Gloria Trevi presentó “Pompas de jabón”, su nuevo sencillo que nace de una reflexión personal sobre la capacidad de encontrar motivos para celebrar aun cuando la vida atraviesa momentos complejos, según declaró la artista en entrevistas recientes.

El tema busca recordar que la felicidad no depende de grandes acontecimientos, sino de valorar aquello que suele pasar inadvertido: estar vivos, comenzar un nuevo día y seguir adelante, incluso en medio de las dificultades.

La canción se convierte así en un mensaje de resiliencia y gratitud, invitando a los oyentes a encontrar belleza en lo cotidiano y a no perder la capacidad de asombro y celebración.