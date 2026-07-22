Gobierno de Venezuela convoca a pruebas de ADN para identificar víctimas de terremoto

El gobierno de Venezuela convocó a los familiares de las víctimas del terremoto del pasado 24 de junio a someterse a pruebas de ADN para identificar a los fallecidos aún sin nombre, en medio del último balance oficial que registra más de 5.300 muertos.

Además, se realizará un operativo de fumigación y saneamiento ambiental en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos.

Las autoridades reportan 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron.

Las pruebas se realizarán en las morgues de La Guaira y Bello Monte en Caracas.