Gol de Cabo Verde ante Argentina es elegido el mejor gol del Mundial 2026

El espectacular gol de Cabo Verde frente a Argentina fue elegido como el Mejor Gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras recibir la mayor cantidad de votos de los aficionados.

La anotación, que sorprendió por su gran ejecución y calidad técnica, se produjo durante el emocionante duelo de los dieciseisavos de final entre ambas selecciones. Aunque Argentina terminó imponiéndose por 3-2, el tanto caboverdiano quedó grabado como uno de los momentos más memorables del torneo.

Con este reconocimiento, Cabo Verde suma un nuevo logro histórico en su inolvidable participación mundialista, consolidándose como una de las selecciones revelación de la competencia.