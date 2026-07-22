Golpes en la cabeza: especialista advierte sobre grupos de riesgo y señales de alerta

La doctora Laura Madrigal advirtió que los golpes en la cabeza son una de las consultas más comunes en emergencias y destacó que los niños, especialmente por su actividad en la época escolar, los adultos mayores propensos a caídas y los pacientes con problemas de coagulación o que toman anticoagulantes, son los grupos más susceptibles a desarrollar complicaciones.

La especialista explicó que la edad del paciente influye en el abordaje y la gravedad del trauma craneal, ya que las caídas y los juegos bruscos en los menores generan accidentes frecuentes, mientras que en los adultos mayores el riesgo se asocia a su mayor fragilidad.

Madrigal enfatizó la importancia de identificar estos factores de riesgo para evitar daños a la salud.