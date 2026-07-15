Gravemente lesionada quedó una indigente al ser atropellada por un taxi en Tipitapa

Es conocida únicamente como doña Sonia, una mujer en situación de calle que fue atropellada violentamente por un taxi conducido por Antonio López la noche de este martes. De acuerdo a reportes preliminares la víctima se cruzó imprudente la vía, el profesional del volante trató de esquivarla, sin embargo debido a la magnitud del impacto salió por los aires hasta golpear su cara contra el bordillo del andén.

El accidente ocurrió frente a la parada del reparto en el kilómetro 22 de la carretera que conduce de Tipitapa a Masaya, las pertenencias de doña Sonia quedaron esparcidas sobre el pavimento, ella se dedica a recolectar botellas de plásticos y material reciclable.

Personal técnico en emergencias del Ministerio de Salud llegaron al lugar del incidente, fue valorada y trasladada al hospitalito primario Yolanda Mayorga, donde su estado de salud es reservado. Testigos del incidente aseguraron que la zona se ha vuelto peligrosa por la falta de luminarias públicas, sumado al exceso de velocidad en el que circulan los conductores de vehículos y motocicletas.

Por Jairo Castillo.