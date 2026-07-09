Graves quemaduras sufre hombre en silla de ruedas tras ataque en Oklahoma City

Un hombre en silla de ruedas resultó con graves quemaduras en su cuerpo luego de ser atacado con un cóctel molotov en las afueras de la sede de la policía de Oklahoma City, Estados Unidos, en un hecho captado por las cámaras de seguridad que muestran el momento exacto en que el agresor lanza el artefacto incendiario contra la víctima e impide que este escape de las llamas.

Las impactantes imágenes revelan cómo el hombre en silla de ruedas intenta huir, pero su atacante lo empuja para evitar que logre alejarse del fuego, hasta que bomberos y agentes policiales controlaron la situación y auxiliaron al ciudadano.

El sospechoso fue detenido en el lugar y ahora enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo asalto con intención de matar y agresión con arma mortal, mientras las autoridades investigan los móviles del ataque.