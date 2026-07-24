Habilitan desvíos y rutas alternas por instalación de tuberías en construcción de tramos II y III de la pista Héroes de la Insurrección

Continúan los avances en el proyecto de la construcción de la pista Héroes de la Insurrección específicamente en los tramos II y III con trabajos de excavación para la sustitución de tuberías. Debido a estas labores, las autoridades de tránsito implementaron cierres y modificaciones viales temporales en puntos claves de la capital.

La comuna publicó un gráfico en el que detallan la zona afectada y tramo en obras. Las áreas a intervenir se muestra en color rojo en el mapa. El cierre principal y las excavaciones se concentran sobre el tramo de la pista Héroes de la Insurrección, ubicado entre la Gasolinera Puma de Metrocentro y la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, inhabilitando el paso directo por esa sección de la vía principal.

En el mapa se identifican claramente los puntos con la leyenda: No hay paso y zonas de intervención directa sobre la pista principal, rodeadas por rutas de desvío marcadas en color amarillo. Para garantizar la fluidez vehicular y orientar a los conductores que transitan por el sector o necesitan ingresar a zonas residenciales, el mapa detalla que:

Para ingresar al reparto San Juan las rutas se muestran en color verde. Se habilitó una ruta alterna interna que conecta desde los sectores aledaños a Metrocentro, permitiendo desviar el tráfico hacia el sur para rodear la Universidad Nacional Casimiro Sotelo e ingresar al reparto de manera segura.

La Carretera a Masaya funciona como el eje principal de salida para evitar la zona de obras. La avenida Universitaria se posiciona como una excelente opción de circulación por el sector oeste, específicamente en las inmediaciones de los semáforos de ENEL Central, conectando de forma fluida con las rutas alternas señalizadas en color verde hacia el sur y este.

La Alcaldía insta a los conductores a reducir la velocidad, respetar rigurosamente la señalización temporal instalada en la zona y acatar con atención las indicaciones del personal de apoyo al tránsito desplegado en el área.

Por Kathy Molina.