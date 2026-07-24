Hallan cuerpo en descomposición de adulto mayor en Managua

El cuerpo sin vida de Manuel Salvador Martínez Lara, de 66 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición la mañana del viernes en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Villa San Jacinto, Managua, luego de que su hermano acudiera al lugar al no recibir respuesta a sus llamadas telefónicas durante varios días.

El hombre, que padecía problemas cardíacos y vivía con un inquilino que salía a trabajar de madrugada, había sido visto por última vez con signos de debilidad cuando un vecino lo atendió y lo notó pálido.

Las autoridades policiales investigan el caso mientras el cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas exactas del fallecimiento.