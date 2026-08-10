Hallan cuerpo en estado de descomposición dentro de furgón en parqueo de Managua

El cuerpo sin vida de un hombre identificado preliminarmente como Amador Rosales, de 55 años y originario de Juigalpa, fue encontrado la mañana de este lunes en el interior de la cabina de un furgón estacionado en un parqueo de vehículos pesados ubicado de los semáforos de la subasta, 200 metros hacia el sur en Managua.

El hallazgo ocurrió cuando otro conductor se percató de la ventanilla baja del vehículo y, al abrir la puerta, confirmó la presencia del cuerpo en aparente estado de descomposición, según relataron testigos que indicaron que el furgón ingresó al parqueo desde la tarde del sábado sin que nadie reportara novedades durante más de 36 horas.

Agentes de la Policía Nacional resguardaron la escena y peritos trabajan para determinar las causas del deceso, mientras se investiga si hubo violencia o si se trató de una muerte por causas naturales, a la espera de los resultados de las pesquisas oficiales.