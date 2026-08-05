Hallan dos cadáveres flotando en Golfo de Fonseca

Dos cuerpos fueron encontrados flotando en el sector de Los Farallones, en el Golfo de Fonseca, cerca de la comunidad de Potosí en el municipio de El Viejo, Chinandega.

Las víctimas fueron identificadas como Lester Ricardo Mendoza Caballero, de 39 años, capitán de embarcación originario de Pozoltega, y Nelson Antonio Areas, de 26 años, ambos con impactos de bala, por lo que se presume mano criminal.

Los cuerpos se encontraban en estado de descomposición. Se investiga si ambos trabajaban juntos y las circunstancias que rodearon sus muertes.