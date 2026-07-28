Hallan sano y salvo a niño de 12 años secuestrado en Nicaragua 

Las autoridades nicaragüenses localizaron sano y salvo al niño de 12 años, identificado con las iniciales E.F.B., quien había sido sacado con engaños de su hogar en la comarca Wiwa, municipio de Mulukuku, el pasado 25 de julio.

El menor fue encontrado en una vivienda del municipio de El Ayote, en la región del Atlántico Sur, donde era utilizado para vender mercaderías, mientras el responsable, Santo Martínez, un vendedor de productos farmacéuticos, ya se encuentra detenido.

Los padres confiaron al niño al sujeto para que lo ayudara a vender medicinas, pero nunca lo regresaron, y las autoridades investigan si existían otras intenciones detrás de la sustracción del menor, quien está en perfecto estado de salud.