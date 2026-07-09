Hallazgo paleontológico en Cañón de Somoto: húmero de animal de 5 millones de años

Un fragmento de húmero de un animal prehistórico que habitaría la región durante el periodo Mioceno, con una antigüedad estimada entre 5 y 7 millones de años, fue descubierto incrustado en una piedra en el Monumento Nacional Cañón de Somoto, en el departamento de Madriz.

El investigador nicaragüense Ramiro García Vázquez analizó los rasgos del hueso y el estadounidense Lucas Spencer confirmó el hallazgo, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica internacional por el potencial yacimiento paleontológico.

García destacó que el descubrimiento permite abrir nuevas líneas de investigación sobre la fauna que habitó la región en esa época.